Міністр оборони Польщі наказав перекинути додаткових солдатів на кордон з Білоруссю

"У зв'язку з динамічною ситуацією на польсько-білоруському кордоні та проханням командувача прикордонної варти про розширення участі в охороні кордону міністр національної оборони наказав виконати це прохання та направити додаткових військовослужбовців для патрулювання польсько-білоруської прикордонної території та участі в операції "Безпечне Підляшшя", - підкреслюють у відомстві.

Зазначимо, що вчора командувач польських прикордонників звернувся з проханням до Міністерства оборони направити до білоруського кордону ще тисячу солдатів. Наразі там уже перебувають близько 2 тисяч військових.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік заявив, що на кордоні з Білоруссю зростає агресія щодо польських прикордонників, солдатів та поліцейських - у їхній бік кидають пляшки, каміння, гілки.

Він нагадав, що у червні з білоруського боку було випущено предмет, можливо, з пневматичної чи вогнепальної зброї, яка пробила скло машини прикордонників.

Порушення кордону Польщі

Нагадаємо, минулого тижня два бойові вертольоти Білорусі Мі-8 та Мі-24 порушили державний кордон Польщі. Вони пролетіли над одним з польських сіл під час "навчань".

У Міноборони Польщі підтвердили інцидент та доручили посилити охорону кордону з Білоруссю. При цьому польський генерал наголошував, що біля кордону розмістили бойові гелікоптери, які за потреби готові відкрити вогонь.

Більш детально про порушення польського кордону гелікоптерами Білорусі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.