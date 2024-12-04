Міністр оборони Південної Кореї подав у відставку

Воєнний стан у Південній Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив воєнний стан у країні. Причинами цього була не воєнна загроза, а внутрішньополітична ситуація.

Це викликало швидку та бурхливу реакцію всередині країни і за кордоном. Крім того, це вплинуло на фінансову ринки.

Пізніше уряд Південної Кореї схвалив скасування воєнного стану, а президент зупинив дії особливого режиму в країні. Загалом воєнний стан у Південній Кореї тривав близько шести годин.

Опозиція Південної Кореї висунула президенту жорсткий ультиматум піти у відставку.

Більше про те, чому у Південній Кореї оголошували воєнний стан і які наслідки цього - у матеріалі РБК-Україна.

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