Міністр оборони Німеччини про завершення війни: Україна сама приймає рішення

Він зазначив, що Росія не повинна досягти успіху. На його думку, закінчити війну в Україні можна декількома способами. Мова йде не лише про перемогу на полі бою, але й про переговори чи виведення російських військ.

Пісторіус.

Німецький міністр додав, що питання повернення Криму теж є рішенням України, хоч його все ж потрібно обговорювати.

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включно з Кримом та Донбасом.

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