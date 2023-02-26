Міністр оборони Німеччини про завершення війни: Україна сама приймає рішення

Україна сама буде вирішувати, коли та як закінчувати війну. Це питання також стосується й Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса в інтерв'ю Deutschlandfunk.
Він зазначив, що Росія не повинна досягти успіху. На його думку, закінчити війну в Україні можна декількома способами. Мова йде не лише про перемогу на полі бою, але й про переговори чи виведення російських військ.
Пісторіус.
Німецький міністр додав, що питання повернення Криму теж є рішенням України, хоч його все ж потрібно обговорювати.
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включно з Кримом та Донбасом.
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