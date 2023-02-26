Министр обороны Германии о завершении войны: Украина сама принимает решение

Украина сама будет решать, когда и как кончать войну. Этот вопрос также касается и Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса в интервью Deutschlandfunk.
Он отметил, что Россия не должна добиться успеха. По его мнению, закончить войну в Украине можно несколькими способами. Речь идет не только о победе на поле боя, но и о переговорах или выводе российских войск.
Писториус.
Немецкий министр добавил, что вопрос возвращения Крыма тоже решение Украины, хотя его все же нужно обсуждать.
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включая Крым и Донбасс.
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