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Міністр оборони Литви приїхав до України та зустрівся з Резніковим

Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 8 лютого, до України завітав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

Резніков повідомив, що сьогодні зустрівся зі своїм литовським колегою, який вже вдруге прибув до України з початку повномаштабного вторгнення Росії.

"Сьогодні ми знову зустрілися та узгодили подальші кроки, щоб побороти терористичну державу. Україна стоїть поруч з Литвою. Литва поруч з Україною", - наголосив український міністр.

Крім того, він зазначив, що Анушаускас був першим міністром оборони, який відвідав Україну на початку російського вторгнення.

Нагадаємо, вчора Анушаускас у Twitter показав фото з навчань українських захисників, які протягом двох тижнів проходили навчання на зенітних установках L-70 у Литві.

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Міністерство оборони УкраїниЛитваОлексій Резніков