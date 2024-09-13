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Міністр оборони Китаю назвав переговори єдиним способом закінчення війни в Україні

Пекін, П'ятниця 13 вересня 2024 09:19
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Міністр оборони Китаю назвав переговори єдиним способом закінчення війни в Україні Фото: міністр оборони Китаю Дон Цзюнь (x.com/IISS_org)
Автор: Наталія Юрченко

У Китаї вважають, що переговори - це єдиний спосіб для завершення війни в Україні та на Близькому Сході. Пекін заявив, що "конфронтація нікуди не веде".

Про це заявив міністр оборони Китаю Дон Цзюнь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на HKFP.

Відповідну заяву глава Міноборони Китаю зробив на форумі Сяншань у Пекіні, який називають відповіддю Китаю на щорічну зустріч Шангрі-Ла в Сінгапурі. Як повідомляють китайські державні ЗМІ, протягом трьох днів до Пекіну приїдуть понад 500 представників із понад 90 країн та організацій.

"Єдиним виходом для вирішення таких гарячих проблем як криза в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт, є просування миру та переговорів", - сказав міністр оборони Китаю на церемонії відкриття.

При цьому він додав, що у війнах немає переможців, а "конфронтація нікуди не веде".

"Чим гостріший конфлікт, тим більше ми не можемо відмовитися від діалогу та консультацій. Кінець будь-якого конфлікту - це примирення", - заявив Дон Цзюнь і закликав країни сприяти "мирному розвитку".

Ставлення Китаю до України

Нагадаємо, що Китай заявляє про свою нібито нейтральну позицію щодо війни в України. Проте Пекін тісно співпрацює з Росією, зокрема в економічній сфері та торгівлі.

Офіційно Китай не передава Росії зброю, але китайські компанії постачають Москві товари подвійного значення. Вони можуть використовуватися і для виробництва озброєння.

Китай заявляв про бажання бути миротворцем між Україною та РФ і представив свій "мирний план". Проте в Україні альтернативні мирні пропозиції назвали політичними заявами.

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