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Міністр оборони Ізраїлю пригрозив "змінити реалії" в Газі на 50 років вперед

Фото: міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант (twitter.com/yoavgallant)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант пригрозив бойовикам ХАМАС та Сектору Газа через сьогоднішню масштабну атаку ізраїльської території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та Sky News.

Водночас, за даними телеканалу Sky News, Армія оборони Ізраїлю не виключає початку сухопутної операції в Секторі Газа.

Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль

Сьогодні вранці бойовики терористичного угрупування ХАМАС проникли на територію Ізраїля з Сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар по містах Ізраїлю. За останніми даними, в результаті атаки терористів загинули понад 100 мешканців Ізраїля та понад 900 отримали поранення.

За попередніми даними, серед жертв нападу на Ізраїль одна громадянка України. Проте, за словами президента України Володимира Зеленського, наразі ця інформація ще перевіряється.

Армія оборони Ізраїлю вже зайшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа, які сьогодні захоплювали бойовики ХАМАС, та проводить зачистку. Завершити зачистку території Ізраїля від бойовиків в ЦАХАЛ планували до кінця суботи.

 

Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Реакцію України й світу на події в Ізраїлі можна дізнатись за посиланням.

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