Що відомо про зустріч

За даними італійських медіа, зустріч відбулася 25 листопада. Аташе прибув разом з послом України в Італії Ігорем Брусилом.

Співрозмовники La Repubblica стверджують, що міністр був "вкрай роздратований" і вимагав пояснень щодо української атаки на російський корабель у Лівії.

Чому Італія стурбована

Лівія - ключова країна для національних інтересів Італії. Через лівійський газопровід газ надходить безпосередньо до Італії. Також Рим цікавить контроль міграційних маршрутів з Африки та безпека в Середземномор'ї.

У Лівії перебувають близько 200 італійських військових. Вони беруть участь у місії Miasit, яка допомагає лівійським силам безпеки. За даними ANSA, у Римі розглядають можливість посилити заходи безпеки для цього контингенту після атаки на Бенгазі.

Реакція Лівії

Генеральне командування Лівійської національної армії заявило, що внаслідок української атаки загинули двоє військовослужбовців зі штабу військово-морських сил. За даними Reuters, у командуванні пообіцяли відповісти "у належному місці, у належний час і належними засобами".