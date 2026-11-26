Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто викликав українського військового аташе через удар по російському корвету "Меркурій" біля Лівії. Рим вимагає пояснень від Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica та ANSA.
За даними італійських медіа, зустріч відбулася 25 листопада. Аташе прибув разом з послом України в Італії Ігорем Брусилом.
Співрозмовники La Repubblica стверджують, що міністр був "вкрай роздратований" і вимагав пояснень щодо української атаки на російський корабель у Лівії.
Лівія - ключова країна для національних інтересів Італії. Через лівійський газопровід газ надходить безпосередньо до Італії. Також Рим цікавить контроль міграційних маршрутів з Африки та безпека в Середземномор'ї.
У Лівії перебувають близько 200 італійських військових. Вони беруть участь у місії Miasit, яка допомагає лівійським силам безпеки. За даними ANSA, у Римі розглядають можливість посилити заходи безпеки для цього контингенту після атаки на Бенгазі.
Генеральне командування Лівійської національної армії заявило, що внаслідок української атаки загинули двоє військовослужбовців зі штабу військово-морських сил. За даними Reuters, у командуванні пообіцяли відповісти "у належному місці, у належний час і належними засобами".
Нагадаємо, 22 листопада біля порту Бенгазі в Лівії українські морські дрони атакували російські кораблі. Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження корвета "Меркурій" і показав кадри знищення. Також було уражено суховантаж MV ANGARA, який використовували для перевезення зброї.
Згодом Лівія зажадала від України пояснень і назвала атаку рівнозначною оголошенню війни. МЗС України у відповідь наголосило, що Україна "нікуди не переносить війну" і діє в межах права на самооборону.