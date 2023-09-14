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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міністр оборони Італії сподівається, що на завершення війни в Україні знадобиться менше року

Фото: голова міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Італії висловили сподівання, що бойові дії в Україні закінчаться за 7-8 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, пише la Repubblica.

"Я сподіваюся, що протягом наступних 7 або 8 місяців буде зроблено спробу вирішення війни в Україні. Це моя надія", - заявив він.

За словами глави Міноборони Італії, мир в Україні може настати лише у тому випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін припинить вогонь.

Крозетто додав, що контрнаступ ЗСУ насправді "не виявився прогулянкою".

Заяви Крозетто про війну в Україні

Міністр оборони Італії не вперше висловлюється про завершення війни в Україні, пропонуючи свої "методи" врегулювання російської агресії. Так, у квітні 2023 року він заявляв, що для закінчення війни в Україні потрібні переговори. Причому для встановлення миру "потрібний інший співрозмовник".

"Чи може це бути Китай? Він має бути співрозмовником за мирним столом. Це одне з питань, яке ми повинні поставити собі в Італії та Європі", - сказав він.

Своєю чергою радник голови ОП Михайло Подоляк розкритикував заяву Крозетто, уточнивши, що "це навмисна війна на знищення, а не міфічний "конфлікт" і "тут немає простору для врегулювання".

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