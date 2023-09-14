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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министр обороны Италии надеется, что на завершение войны в Украине понадобится меньше года

Фото: глава министерства обороны Италии Гвидо Крозетто (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Италии выразили надежду, что боевые действия в Украине закончатся через 7-8 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто, пишет la Repubblica.

"

ир в Украине может наступить только в том случае, если российский диктатор Владимир Путин прекратит огонь.

Крозетто добавил, что контрнаступление ВСУ на деле "не оказалось прогулкой".

Заявления Крозетто о войне в Украине

Министр обороны Италии не впервые высказывается о завершении войны в Украине, предлагая свои "методы" урегулирования российской агрессии. Так, в апреле 2023 года он заявлял, что для окончания войны в Украине необходимы переговоры. Причем для установления мира "требуется другой собеседник".

"Может ли это быть Китай? Он должен быть собеседником за мирным столом. Это один из вопросов, который мы должны задать себе в Италии и Европе", - сказал тогда он.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк раскритиковал заявление Крозетто, уточнив, что "это умышленная война на уничтожение, а не мифический "конфликт" и "здесь нет простора для "урегулирования".

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