Міністр оборони Естонії про "вікно можливостей" для України: не закриється до перемоги

"Я знаю, що український народ ніколи не здасться, і я знаю, що українці боротимуться до того дня, коли їхня територія буде вільною, і вони повернуть свою землю. Іншого рішення для українців немає", - сказав він, відповідаючи на запитання про заяву президента Чехії Петра Павела від того, що "вікно можливо для цього.

Як зазначив Певкур, ніхто не може розповідати українському народу та лідерам України, що робити чи як вести переговори. Таке право належить лише українцям.

"Ви можете говорити будь-що Зеленському або хтось інший може говорити будь-що Зеленському. Але ці хлопці в окопах і танках не зупинять війну, поки земля не буде вільною", - додав він.

Певкур висловив сподівання, що цьогорічна перемога прийде. "Прийде чи ні? Звичайно, Путін може закінчити цю війну негайно, вивівши свою армію назад до Росії і тоді війна закінчиться", - міністр.

Заява чеського президента

Нагадаємо, президент Чехії Петро Павло на саміті НАТО у Вільнюсі заявив, що вікно можливостей України для досягнення військового прогресу "більш-менш закриється до кінця цього року", що стане відправною точкою для переговорів.

За його словами, майбутні вибори у Сполучених Штатах та інших країнах можуть означати, що союзники не зможуть зберігати нинішнього рівня підтримки України.