Министр обороны Эстонии об "окне возможностей" для Украины: не закроется до победы

"Я знаю, что украинский народ никогда не сдастся, и я знаю, что украинцы будут бороться до того дня, когда их территория будет свободной, и они вернут свою землю. Другого решения для украинцев нет", - сказал он, отвечая на вопрос о заявлении президента Чехии Петра Павела от том, что "окно возможностей для военного освобождения своей территории" для Украины наверняка закроется до конца этого года.

Как отметил Певкур, никто не может рассказывать украинскому народу и лидерам Украины, что делать или как вести переговоры. Такое право принадлежит только украинцам.

"Вы можете говорить что угодно Зеленскому или кто-нибудь другой может говорить что угодно Зеленскому. Но эти ребята в окопах и танках не остановят войну, пока земля не будет свободной", - добавил он.

Певкур выразил надежду, что победа придет в этом году. "Придет или нет? Конечно, Путин может закончить эту войну немедленно, выведя свою армию обратно в Россию, и тогда война закончится", - министр.

Заявление чешского президента

Напомним, президент Чехии Петр Павел на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что окно возможностей Украины для достижения военного прогресса "более или менее закроется к концу этого года", что станет отправной точкой для переговоров.

По его словам, предстоящие выборы в Соединенных Штатах и других странах могут означать, что союзники не смогут сохранять нынешний уровень поддержки Украины.