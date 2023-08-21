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Міністр оборони Данії: Україна може використовувати F-16 лише на своїй території

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Данія, Понеділок 21 серпня 2023 12:24
Міністр оборони Данії: Україна може використовувати F-16 лише на своїй території Фото: винищувач F-16 (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Українські війська можуть використовувати винищувачі F-16, які отримають від Данії та Нідерландів, виключно на своїй території.

Про це заявив у понеділок міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми передаємо зброю за умови, що її буде використано для витіснення ворога з території України. І не більше. Такі умови - чи то танки, винищувачі, чи щось ще", - сказав міністр.

F-16 для України

Нагадаємо, нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Вже відомо, що Нідерланди нададуть Україні 42 американських винищувачів, а Данія - ще 19.

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