Міністр оборони Данії: Україна може використовувати F-16 лише на своїй території

Українські війська можуть використовувати винищувачі F-16, які отримають від Данії та Нідерландів, виключно на своїй території.

Про це заявив у понеділок міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми передаємо зброю за умови, що її буде використано для витіснення ворога з території України. І не більше. Такі умови - чи то танки, винищувачі, чи щось ще", - сказав міністр.

F-16 для України

Нагадаємо, нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Вже відомо, що Нідерланди нададуть Україні 42 американських винищувачів, а Данія - ще 19.