Міністр оборони Британії закликав розглянути прийняття України до НАТО без ПДЧ

"Я думаю, що ми маємо абсолютно точно розглянути можливість відмови від Плану дій щодо членства (у питанні вступу України до НАТО - ред.)", - зазначив глава Міноборони.

Він також додав, що не може гарантувати угоди щодо вступу України без ПДЧ на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Міністр зазначив, що на зустрічі лідерів Альянсу "можна було б усунути інші перешкоди" для членства нашої країни.

Варто зауважити, що План дій щодо членства в НАТО включає конкретні умови та реформи, які покликані допомогти кандидатам відповідати певним політичним, економічним та військовим критеріям. Їхнє виконання може зайняти роки або навіть десятиліття. Якщо Україні дозволять вступити без ПДЧ, це значно пришвидшить шлях країни до Альянсу.

Вступ України до НАТО без ПДЧ

Нагадаємо, можливість членства України в Північноатлантичному альянсі без виконання Плану дій щодо членства почала активно обговорюватися перед липневим самітом. Зокрема таку ідею вже підтримала Британія.

У ЗМІ також з'явилася інформація, що президент США Джо Байден підтримав ідею генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

Пізніше лідер американської держави підкреслив, що він не має наміру спрощувати шлях нашої країни до Альянсу.