Міністр оборони Британії попередив про погіршення становища України на фронті

На засіданні спеціального комітету з оборони Хілі описав похмуру картину ситуації в Україні.

Він заявив, що Росія вже кілька разів вживала ескалації, включаючи посилення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури напередодні зими, розгортання щонайменше 10 тисяч північнокорейських військових та почастішання нападів, внаслідок яких гинуть діти.

Міністр оборони не підтвердив, що росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету по Україні лише визнавши, що про це повідомлялося в ЗМІ.

Нагадаємо, Росія 21 листопада запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Інформацію про це підтвердив президент Володимир Зеленський. "Всі характеристики - швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної", - повідомив президент.

Російський наступ

Нагадаємо, Росія веде наступальні дії з жовтня минулого року. За цей час їм удалося захопити кілька міст Донецької області. Зокрема, це Авдіївка, Вугледар, Селидове.

Повзуче просування ворога триває одразу на кількох напрямках – Куп'янському, Покровському, Курахівському та Вугледарському. Водночас ЗСУ у серпні зайняли частину Курської області Росії і досі утримують ці території.

За прогнозами експертів, навряд Україна перейде від оборони до наступу взимку. Як мінімум до інавгурації наступного президента США Дональда Трампа 20 січня 2025 року.