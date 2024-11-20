Що відбуватиметься на фронті: прогноз на зиму

Що стосується можливих подій на фронті взимку, то навряд чи Україна перейде від оборони до наступу. Як мінімум до інавгурації наступного президента США Дональда Трампа 20 січня 2025 року.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Перепочинку не буде. Де Росія може наступати взимку та чи втримають ЗСУ Курську область ".

Як зазначається в матеріалі, Трамп обіцяв швидко завершити війну, посадити сторони за стіл переговорів і надсилав тривожні сигнали про можливе припинення військової допомоги. Але до того часу Росія, ймовірно, намагатиметься тиснути на полі бою з усією силою.

"Після інавгурації подивимося на обставини, як складеться загальна зовнішньополітична ситуація" - сказав в коментарі РБК-Україна" військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, кардинальних змін у нашій тактиці та стратегії ведення бойових дій не буде.

"Чи можемо ми провести несподівану операцію? Не виключаю, особливо для того, щоб додати козирів, якщо нам почнуть пропонувати мирні переговори", - додав Коваленко.

Російський наступ

Нагадаємо, Росія веде наступальні дії з жовтня минулого року. За цей час їм вдалося захопити декілька міст у Донецькій області. Зокрема, це Авдіївка, Вугледар, Селидове.

Повзуче просування ворога триває відразу на кількох напрямках - Куп'янському, Покровському, Курахівському та Вугледарському. Водночас ЗСУ у серпні зайняли частину Курської області Росії та досі утримують ці території.