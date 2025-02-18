Міністр оборони Британії попередив про "нову еру загроз"

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що світ вступив у нову еру загроз. За його словами, це вимагає радикальних змін у системі оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі виступив в Лондоні в Інституті уряду, де обговорив майбутні виклики для оборонної політики країни та реформи Міністерства оборони.
Він зазначив, що кілька тижнів тому, коли він підтвердив свою участь у заході, він не міг передбачити, що геополітичні події, зокрема війна в Україні, привернуть таку увагу до його думок щодо змін у системі оборони.
"Рішення, які ми прийматимемо в найближчі тижні, визначать не лише результат конфлікту в Україні, а й безпеку нашого світу на багато поколінь уперед. І природа урядування передбачає роботу з такими викликами", - підкреслив він.
Міністр наголосив, що справжнє лідерство вимагає не лише вирішення поточних проблем, але й готовності до реформ для забезпечення безпеки в майбутньому. За його словами, сьогоднішня ситуація вимагає нового підходу до оборони.
"Ми вступили в нову еру загроз, і це вимагає нової ери для оборони", - заявив він, підкреслюючи необхідність модернізації оборонної стратегії Великої Британії.
Нагадаємо, що нещодавно генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що європейські та українські арсенали зброї майже порожні через брак запасів на континенті.
Він наголосив, що це становить серйозну загрозу для безпеки.
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