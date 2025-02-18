Министр обороны Британии предупредил о "новой эре угроз"

Министр обороны Великобритании Джон Хили выступил в Лондоне в Институте правительства, где обсудил будущие вызовы для оборонной политики страны и реформы Министерства обороны.

Он отметил, что несколько недель назад, когда он подтвердил свое участие в мероприятии, он не мог предположить, что геополитические события, в частности война в Украине, привлекут такое внимание к его мыслям об изменениях в системе обороны.

"Решения, которые мы будем принимать в ближайшие недели, определят не только результат конфликта в Украине, но и безопасность нашего мира на многие поколения вперед. И природа управления предусматривает работу с такими вызовами", - подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что настоящее лидерство требует не только решения текущих проблем, но и готовности к реформам для обеспечения безопасности в будущем. По его словам, сегодняшняя ситуация требует нового подхода к обороне.

"Мы вступили в новую эру угроз, и это требует новой эры для обороны", - заявил он, подчеркивая необходимость модернизации оборонной стратегии Великобритании.