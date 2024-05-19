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Міністр оборони Британії оцінив шанси ЗСУ відбити наступ Росії в Харківській області

Лондон, Неділя 19 травня 2024 17:13
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Міністр оборони Британії оцінив шанси ЗСУ відбити наступ Росії в Харківській області Фото: міністр оборони Британії Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс "впевнений", що Україна зможе відбити російський наступ в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

На думку британського міністра, наступні декілька тижнів на фронті будуть "складними". За словами Шаппса, цього російського наступу в Харківській області могло б не бути, якби західні союзники не затримували постачання військової допомоги в Україну.

"Очевидно, Конгрес США діяв повільно з цього питання і це призвело до перерви, в якій, наприклад, Путін намагався зайти до Харкова", - сказав він.

Наступ Росії в Харківській області

У травні російські війська активізувалися в Харківській області, розпочавши наступальні дії в бік прикордонного Вовчанська та Харкова. Сьогодні, за даними Генштабу, російська армія намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці та Липців.

Як пояснював президент Володимир Зеленський, керівництво РФ розпочало цей наступ в Харківській області для того, щоб показати, що Москва нібито здатна визначати хід війни проти України. Ця пропаганда, за його словами, спрямована на західних лідерів.

Детальніше про те, що відбувається в Харківській області, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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