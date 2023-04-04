Міністр оборони Британії про членство Фінляндії в НАТО: нехай буде Путіну уроком

Британія вітає членство Фінляндії в НАТО і вважає, що такий крок має стати уроком для російського диктатора Володимира Путіна.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив голова Міноборони Британії Бен Воллес.
За словами чиновника, він радий, що заявка Фінляндії до НАТО все ж таки була схвалена і країна стала частиною Альянсу.
"Нехай Фінляндія стане уроком для президента Путіна. Фінляндія вирішила вступити в НАТО з власної волі. Свобода вибору альянсів як суверенна держава - це справа його громадян", - додав Воллес.
Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, Фінляндія офіційно стала частиною Північноатлантичного альянсу. Прапор країни підняли біля штаб-квартири НАТО.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав таку подію сигналом про те, що необхідне членство та України.
Більш детально про шлях Фінляндії до НАТО можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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