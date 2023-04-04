Міністр оборони Британії про членство Фінляндії в НАТО: нехай буде Путіну уроком

Британія вітає членство Фінляндії в НАТО і вважає, що такий крок має стати уроком для російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , про це заявив голова Міноборони Британії Бен Воллес.

За словами чиновника, він радий, що заявка Фінляндії до НАТО все ж таки була схвалена і країна стала частиною Альянсу.

"Нехай Фінляндія стане уроком для президента Путіна. Фінляндія вирішила вступити в НАТО з власної волі. Свобода вибору альянсів як суверенна держава - це справа його громадян", - додав Воллес.