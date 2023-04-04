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Министр обороны Британии о членстве Финляндии в НАТО: пусть будет Путину уроком

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Вторник 04 апреля 2023 18:44
Министр обороны Британии о членстве Финляндии в НАТО: пусть будет Путину уроком Фото: Бен Уоллес, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия приветствует членство Финляндии в НАТО и считает, что такой шаг должен стать уроком для российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

По словам чиновника, он рад, что заявка Финляндии в НАТО все же была одобрена и страна стала частью Альянса.

"Пусть Финляндия станет уроком для президента Путина. Финляндия решила вступить в НАТО по собственной воле. Свобода выбора альянсов в качестве суверенного государства - это дело его граждан", - добавил Уоллес.

Напомним, сегодня, 4 апреля, Финляндия официально стала частью Североатлантического альянса. Флаг страны подняли возле штаб-квартиры НАТО.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такое событие сигналом о том, что необходимо членство и Украины.

Более детально о пути Финляндии в НАТО можете узнать в материале РБК-Украина.

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