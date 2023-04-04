Министр обороны Британии о членстве Финляндии в НАТО: пусть будет Путину уроком

Британия приветствует членство Финляндии в НАТО и считает, что такой шаг должен стать уроком для российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

По словам чиновника, он рад, что заявка Финляндии в НАТО все же была одобрена и страна стала частью Альянса.

"Пусть Финляндия станет уроком для президента Путина. Финляндия решила вступить в НАТО по собственной воле. Свобода выбора альянсов в качестве суверенного государства - это дело его граждан", - добавил Уоллес.