Министр обороны Британии о членстве Финляндии в НАТО: пусть будет Путину уроком
Британия приветствует членство Финляндии в НАТО и считает, что такой шаг должен стать уроком для российского диктатора Владимира Путина.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.
По словам чиновника, он рад, что заявка Финляндии в НАТО все же была одобрена и страна стала частью Альянса.
"Пусть Финляндия станет уроком для президента Путина. Финляндия решила вступить в НАТО по собственной воле. Свобода выбора альянсов в качестве суверенного государства - это дело его граждан", - добавил Уоллес.
Напомним, сегодня, 4 апреля, Финляндия официально стала частью Североатлантического альянса. Флаг страны подняли возле штаб-квартиры НАТО.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такое событие сигналом о том, что необходимо членство и Украины.
Более детально о пути Финляндии в НАТО можете узнать в материале РБК-Украина.
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