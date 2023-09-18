Міністр оборони Болгарії про дрон на узбережжі Чорного моря: пов'язаний з війною в Україні

"Цей безпілотник пов'язаний з війною, яку Росія почала проти України", - заявив Тагарев.

Він уточнив, що поки що не вдалося з'ясувати, чий це дрон і як він опинився на території Болгарії.

За словами міністра, дрон ніс 82-мм фугасну мінометну міну. Її підірвали сапери.

Глава Міноборони сказав, що йому невідомо, як довго безпілотник пролежав непоміченим, але зазначив, що це не перший подібний "залишок війни", який був виявлений за межами конфлікту.

"Вже є випадки падіння останків безпілотників та інших боєприпасів. У нас немає підстав думати, що ця війна омине нас", - сказав Тагарев.

Безпілотник у Болгарії

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вночі 18 вересня на узбережжі Чорного моря в болгарському селі Тюленєво виявили невідомий дрон з вибуховим пристроєм.

Пізніше на місце направили військових. Вони мали провести розвідку об'єкта і ухвалити рішення щодо його утилізації.

Варто зауважити, що залишки "Шахеда" недавно кілька разів виявляли в Румунії на кордоні з Україною. Це відбувалося після того, як росіяни намагалися за допомогою БПЛА атакувати порт "Рені".