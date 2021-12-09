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Министр национальной обороны Литвы во время визита в Киев передал первую часть военной помощи

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 01:35
Министр национальной обороны Литвы во время визита в Киев передал первую часть военной помощи Фото: министр национальной обороны Литвы передал первую часть военной помощи (twitter.com/a_anusauskas)
Автор: Анна Полисученко

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас посетил в среду Украину с рабочим визитом. Также он передал первую часть помощи украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Анашаускаса.

"Я еду в Киев, где передаю первую часть военной помощи Украине", - заявил министр национальной обороны Литвы.

По соглашению с литовским правительством было предоставлено Вооруженным силам Украины бронежилеты и баллистические пояса без плата.

"Борьба Украины - это также борьба Литвы", - добавил Анашаускас.

Ранее мы писали, что Украина, Литва и Грузия подписали соглашение о сотрудничестве по кибербезопасности.

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