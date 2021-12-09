Міністр національної оборони Литви під час візиту до Києва передав першу частину військової допомоги
Фото: міністр національної оборони Литви передав першу частину військової допомоги (twitter.com/a_anusauskas)
Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас відвідав у середу Україну з робочим візитом. Також він передав першу частину допомоги українським військовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Анашаускаса.
"Я їду до Києва, де передаю першу частину військової допомоги Україні", - заявив міністр національної оборони Литви.
За угодою з литовським урядом було надано Збройним силам України бронежилети та балістичні пояси без плати.
"Боротьба України - це також боротьба Литви", - додав Анашаускас.
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