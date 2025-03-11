Ляшко заборонив "ігри" у маркетингові договори: завдяки цьому ліки дешевшають

З 1 березня запрацював ряд важливих регуляторних змін на фармацевтичному ринку, а саме: врегульовані максимально можливі націнки на лікарські засоби та відновлено перевірки Держпродспоживслужбою за їх дотриманням, заборонені маркетингові платежі виробників аптекам за просування своєї продукції, які у підсумку сплачував споживач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Pharma Media.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко обговорив на онлайн-нараді з українськими та іноземними виробниками лікарських засобів нові регуляторні вимоги та механізми ціноутворення на фармацевтичному ринку і зазначив, що всі учасники ринку мають дотримуватись прозорих механізмів ціноутворення.

"Реформа фармацевтичного ринку назріла і ми маємо чіткий план її реалізації, зафіксований у рішенні РНБО", - зазначив Ляшко.

Усі ці дії спрямовані на зниження необґрунтовано високих цін на ліки.

На думку експерта Олексія Голобуцького, встановлені правила регулювання є надважливими, бо забезпечують оптимальні ціни, якість та доступність потрібних ліків.

Одна з найважливіших змін стосується саме заборони на маркетингові договори. Голобуцький пояснив, що між аптечними мережами та фармвиробниками довгий час існувала певна система. Вона передбачала фінансові стимули (бонуси, кешбеки тощо), які аптекарі вимагали від виробників за те, щоб вони просували споживачам окремі препарати.

"При підготовці нових правил регулювання фармацевтичного ринку МОЗ принципово наполіг на тому, щоб заборонити "ігри" у маркетингові договори, за які в підсумку все одно сплачували споживачі. Кажуть, що це була особиста позиція міністра Ляшка", - зауважив Голобуцький.

Водночас Ляшко підкреслив на важливості злагодженої імплементації подальших кроків для зменшення цін на ліки та контролю за фармацевтичним ринком.

Нагадаємо, з 1 березня заборонено надання маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних з реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу.