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Министр Ляшко запретил "игры" в маркетинговые договоры: благодаря этому лекарства дешевеют

Вторник 11 марта 2025 17:11
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Министр Ляшко запретил "игры" в маркетинговые договоры: благодаря этому лекарства дешевеют Фото
Автор: Сергей Новиков

С 1 марта заработал ряд важных регуляторных изменений на фармацевтическом рынке, а именно: урегулированы максимально возможные наценки на лекарственные средства и восстановлены проверки Госпродпотребслужбой за их соблюдением, запрещены маркетинговые платежи производителей аптекам за продвижение своей продукции, которые в итоге платил потребитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Pharma Media.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко обсудил на онлайн-совещании с украинскими и иностранными производителями лекарственных средств новые регуляторные требования и механизмы ценообразования на фармацевтическом рынке и отметил, что все участники рынка должны придерживаться прозрачных механизмов ценообразования.

"Реформа фармацевтического рынка назрела и мы имеем четкий план ее реализации, зафиксированный в решении СНБО", - отметил Ляшко.

Все эти действия направлены на снижение необоснованно высоких цен на лекарства.

По мнению эксперта Алексея Голобуцкого, установленные правила регулирования являются сверхважными, потому что обеспечивают оптимальные цены, качество и доступность нужных лекарств.

Одно из важнейших изменений касается именно запрета на маркетинговые договоры. Голобуцкий объяснил, что между аптечными сетями и фармпроизводителями долгое время существовала определенная система. Она предусматривала финансовые стимулы (бонусы, кэшбеки и т.д.), которые аптекари требовали от производителей за то, чтобы они продвигали потребителям отдельные препараты.

"При подготовке новых правил регулирования фармацевтического рынка Минздрав принципиально настоял на том, чтобы запретить "игры" в маркетинговые договоры, за которые в итоге все равно платили потребители. Говорят, что это была личная позиция министра Ляшко", - отметил Голобуцкий.

В то же время Ляшко подчеркнул важность слаженной имплементации дальнейших шагов для уменьшения цен на лекарства и контроля за фармацевтическим рынком.

Напомним, с 1 марта запрещено предоставление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.

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