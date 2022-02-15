Кулеба и Трасс согласовали шаги по противодействию агрессии РФ

Глава МИД Дмитрий Кулеба и глава МИД Великобритании Лиз Трасс провели телефонный разговор по поводу угрозы на украинских границах. Они согласовали ряд шагов по уменьшению опасности со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИДа Украины.

Министры обсудили оценки динамики угрозы со стороны России.

Представительница Лондона заверила в поддержке украинских инициатив в ОБСЕ, а также инициативу Украины по поводу действий согласно с Венским документом.

Они выразили недовольство действиями российского парламента, который хочет признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей частью РФ.

Также Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс проговорили начало подготовки к новому трехстороннему формату сотрудничества Украины, Польши и Великобритании.

Министр выразил благодарность Великобритании за мощную поддержку Украины.