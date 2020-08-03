Міністр закордонних справ Молдови завтра відвідає Україну

Фото: Олег Цуля (gov.md)

Олег Цуля з робочим візитом приїде до України

Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Олег Цуля завтра відвідає Україну. В рамках візиту у нього запланована зустріч з українським колегою.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що 4 серпня Цуля відвідає Україну з робочим візитом, під час якого зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Голови МЗС скоординують взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови, включаючи взаємодією в міжнародних організаціях: ООН, ОБСЄ, Раді Європи та ін.", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорять зміцнення регіональної безпеки, збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, спрощення процедур перетину державного кордону громадянами обох країн. За підсумками зустрічі, голови зовнішньополітичних відомств України та Молдови зроблять заяви для преси.

Нагадаємо, раніше в матеріалі "Прихована загроза: чому російські війська не йдуть з Придністров'я" РБК-Україна " писало, що Україна і Молдова вимагають переформатування місії російських миротворців в регіоні.