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Міністр закордонних справ Литви завтра відвідає Україну

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 17:23
Міністр закордонних справ Литви завтра відвідає Україну Фото: Габриелюс Ландсбергіс (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Литви Габриелюс Ландсбергіс завтра, 23 лютого, відвідає Україну. У рамках офіційного візиту сторони обговорять широкий спектр питань.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Повідомляється, що Ландсбергіс і глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба обговорять зміцнення стратегічного партнерства між країнами, підтримку зусиль України щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності, протидія гібридним загрозам і взаємодія в рамках міжнародних організацій.

Також міністри приділять особливу увагу збільшенню обсягів двосторонньої торгівлі та підготовці Міжнародної конференції з питань реформ в Україні.

Наголошується, що це перший візит Габриелюса Ландсбергіса в Україну після призначення главою МЗС Литви.

Нагадаємо, раніше Ландсбергіс заявив, що підтримує офіційну позицію Литви щодо закупівлі російської COVID-вакцини. Він зазначив, що Литва не хоче фінансувати війну на Донбасі.

Крім того, Литва підтримує створення міжнародної Кримської платформи, а також планує брати участь у її діяльності.

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