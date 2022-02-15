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Министр иностранных дел Латвии: ЕС введет санкции, если Россия признает "ЛДНР"

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предостерег Россию, что в случае признания "ЛДНР", ЕС начнет активно действовать и введет санкции. Соответствующую просьбу к президенту касательно "ЛДНР" поддержали сегодня в Госдуме России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ринкевичса в Twitter.

"Резолюция Госдумы России о признании так называемых "ЛДНР" "суверенными государствами" противоречит международному праву. Если Россия будет двигаться в этом направлении, ЕС должен действовать и вводить санкции" – написал Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в Twitter, что ЕС введет санкции против России в случае признания ею "ЛДНР".

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария также выразила недовольство и обещание быстро среагировать.

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