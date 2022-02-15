Міністр закордонних справ Латвії: ЄС введе санкції, якщо Росія визнає "ЛДНР"

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс застеріг Росію, що у випадку визнання "ЛДНР", ЄС почне активно діяти і введе санкції. Відповідне прохання до президента щодо "ЛДНР" підтримали сьогодні у Держдумі Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Рінкевичса в Twitter .

"Резолюція Держдуми Росії про визнання так званих "ЛДНР" "суверенними державами" суперечить міжнародному праву. Якщо Росія рухатиметься в цьому напрямку, ЄС має діяти та вводити санкції", - написав Едгарс Рінкевичс у Twitter.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив у Twitter, що ЄС введе санкції проти Росії у разі визнання нею "ЛДНР".

Міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія також виразила невдоволення та обіцянку швидко зреагувати.