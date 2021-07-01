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Фундамент деоккупации Крыма: МИД приветствует одобрение закона о коренных народах

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Киев, Четверг 01 июля 2021 19:50
Фундамент деоккупации Крыма: МИД приветствует одобрение закона о коренных народах Фото: МИД приветствует одобрение закона " о коренных народах Украины "(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 1 июня, был одобрен внесенный президентом Владимиром Зеленским закон "О коренных народах Украины". Министерство иностранных дел Украины приветствует соответствующее решение Верховной Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Эмине Джапаровой.

По мнению первого заместителя министра иностранных дел, действие документа является первым фундаментом деоккупации Крыма.

"Это историческое решение, на которое крымскотатарский народ ждал десятки лет", - отметила Эмине Джапарова.

Стоит отметить, что документ поддержали 325 народных депутатов. Согласно закону, отныне представители коренных народов Крыма имеют возможность выступать на международной арене в составе украинской делегации.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало, что именно предусматривает закон о "Коренных народах Украины".

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МИД Украины Украина Крым оккупация
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