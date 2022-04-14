Министр иностранных дел Ирландии приехал в Киев

Саймон Ковени, министр иностранных дел Ирландии, ночью отправился в Киев, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами. Министр обсудит заявку Украины на членство в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Как отмечается в сообщении, он, по-видимому, обсудит государственную помощь и заявку страны на членство в ЕС, а также дальнейшие санкции в отношении России.

Ковени представит свои выводы в Совет Безопасности ООН, в котором Ирландия является непостоянным членом.

Напомним, 13 апреля в Киев приехали президенты Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда, Эстонии Алар Карис и Латвии Эгилс Левитс для встречи с президентом Владимиром Зеленским.