Міністр закордонних справ Ірландії приїхав до Києва
Саймон Ковені, міністр закордонних справ Ірландії, вночі відправився до Києва, щоб зустрітися з українськими офіційними особами. Міністр обговорить заявку України на членство в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як наголошується в повідомленні, він обговорить державну допомогу і заявку країни на членство в ЄС, а також подальші санкції щодо Росії.
Ковені представить свої висновки до Ради Безпеки ООН, в якій Ірландія є непостійним членом.
Нагадаємо, 13 квітня до Києва приїхали президенти Литви Гітанас Науседа, Польщі Анджей Дуда, Естонії Алар Каріс і Латвії Егілс Левітс для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
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