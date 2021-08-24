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Министр иностранных дел Франции прибыл с визитом в Украину

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Киев, Вторник 24 августа 2021 12:39
Министр иностранных дел Франции прибыл с визитом в Украину Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (twitter com le Parisien)
Автор: РБК-Украина

На День независимости Украины в страну с визитом прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он встретится с украинским коллегой и даст пресс-конференцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Украины.

Сообщается, что Ле Дриан прибыл по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут развитие политического диалога Украины и Франции, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

Ле Дриан также принимает участие в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины. В 13:30 Кулеба и Ле Дриан проведут совместную пресс-конференцию.

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