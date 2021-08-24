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Міністр закордонних справ Франції прибув з візитом до України

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 12:39
Міністр закордонних справ Франції прибув з візитом до України Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (twitter com le Parisien)
Автор: РБК-Україна

На День незалежності України до країни з візитом прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Він зустрінеться з українським колегою і дасть прес-конференцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС України.

Повідомляється, що Ле Дріан прибув на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть розвиток політичного діалогу України та Франції, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

Ле Дріан також бере участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності України. О 13:30 Кулеба і Ле Дріан проведуть спільну прес-конференцію.

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