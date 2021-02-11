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Министр финансов США заявила о рисках злоупотребления криптовалютами

Автор: Инна Собора

Министр финансов США Джанет Йеллен в среду предупредила о "взрыве рисков" на цифровых рынках, включая неправомерное использование криптовалют. В то же время она считает, что новые финансовые технологии также могут помочь в борьбе с преступностью и сокращении неравенства.

Об этом пишет Reuters.

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Йеллен отметила, что такие технологии могут быть использованы для сдерживания потока "черных" денег от организованной преступности и борьбы с хакерами, а также для сокращения цифровых пробелов в Соединенных Штатах.

По ее словам, принятие в декабре Закона о борьбе с отмыванием денег позволит Министерству финансов пересмотреть структуру борьбы с незаконным финансированием, которая практически не изменилась с 1970-х годов.

"Мы живем в условиях резкого роста рисков, связанных с мошенничеством, отмыванием денег, финансированием терроризма и конфиденциальностью данных", - добавила Йеллен.

Ранее РБК-Украина писало, что криптовалюта на открытии торгов снова выросла в цене на 1,56% - до 47 174 долларов.

Напомним, биткойн подскочил более чем на 10% в понедельник, 8 февраля, до рекордного уровня. Это произошло после того, как Tesla заявила, что в прошлом месяце инвестировала 1,5 млрд долларов в самую популярную в мире криптовалюту.

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