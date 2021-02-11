Министр финансов США заявила о рисках злоупотребления криптовалютами

Министр финансов США Джанет Йеллен в среду предупредила о "взрыве рисков" на цифровых рынках, включая неправомерное использование криптовалют. В то же время она считает, что новые финансовые технологии также могут помочь в борьбе с преступностью и сокращении неравенства.

Йеллен отметила, что такие технологии могут быть использованы для сдерживания потока "черных" денег от организованной преступности и борьбы с хакерами, а также для сокращения цифровых пробелов в Соединенных Штатах.

По ее словам, принятие в декабре Закона о борьбе с отмыванием денег позволит Министерству финансов пересмотреть структуру борьбы с незаконным финансированием, которая практически не изменилась с 1970-х годов.

"Мы живем в условиях резкого роста рисков, связанных с мошенничеством, отмыванием денег, финансированием терроризма и конфиденциальностью данных", - добавила Йеллен.