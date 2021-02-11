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Міністр фінансів США заявила про ризики зловживання криптовалютами

Автор: Инна Собора

Міністр фінансів США Джанет Йеллен у середу попередила про "вибух ризиків" на цифрових ринках, включаючи неправомірне використання криптовалют. У той же час вона вважає, що нові фінансові технології також можуть допомогти в боротьбі із злочинністю і скорочення нерівності.

Про це пише Reuters.

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Йеллен зазначила, що такі технології можуть бути використані для стримування потоку "чорних" грошей від організованої злочинності та боротьби з хакерами, а також для скорочення цифрових прогалин в Сполучених Штатах.

За її словами, прийняття в грудні Закону про боротьбу з відмиванням грошей дозволить Міністерству фінансів переглянути структуру боротьби з незаконним фінансуванням, яка практично не змінилася з 1970-х років.

"Ми живемо в умовах різкого зростання ризиків, пов'язаних з шахрайством, відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та конфіденційністю даних", - додала Йеллен.

Раніше РБК-Україна писало, що криптовалюта на відкритті торгів знову зросла в ціні на 1,56% - до 47 174 доларів.

Нагадаємо, біткойн підскочив більш ніж на 10% у понеділок, 8 лютого, до рекордного рівня. Це сталося після того, як Tesla заявила, що в минулому місяці інвестувала 1,5 млрд доларів в найпопулярнішу в світі криптовалюту.

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