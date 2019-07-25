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Министр финансов США анонсировал свой визит в Китай

Новости » Политика    25.07.2019 - 03:26
Министр финансов США анонсировал свой визит в Китай
Фото: Стивен Мнучин (flickr.com/imfphoto)

Переговоры Мнучина с китайскими властями "нацелены на улучшение торговых отношений" между странами

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин на следующей неделе отправится в Китай, чтобы провести переговоры и попытаться прекратить торговую войну между двумя странами. Об этом сообщил сам министр, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Мнучин рассказал, что планирует обсудить с представителями китайских властей "много вопросов", но признал, что не рассчитывает на урегулирование их всех.

Согласно заявлению Белого дома, переговоры "нацелены на улучшение торговых отношений" между двумя странами и затронут "ряд тем", в том числе торговый дефицит и "принудительную передачу технологий".

Мнучин сообщил, что в поездке его будет сопровождать торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а переговоры начнутся в следующий вторник в Шанхае.

По словам министра, для достижения соглашения, возможно, потребуются дальнейшие переговоры, которые могут состояться в Вашингтоне.

Отмечается, что предстоящие переговоры станут первой личной встречей между США и Китаем с тех пор, как в мае переговоры зашли в тупик, когда президент Дональд Трамп обвинил Китай в отступлении от ранее достигнутых договоренностей.

Напомним, прямые инвестиции Китая в Соединенные Штаты снизились с 46 млрд долларов в 2016 году до 5 млрд в 2018 году с момента прихода ко власти президента Дональда Трампа  и начала "торговой войны".

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