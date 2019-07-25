Міністр фінансів США анонсував свій візит до Китаю

Фото: Стівен Мнучін (flickr.com/imfphoto)

Переговори Мнучіна з китайською владою "націлені на поліпшення торговельних відносин" між країнами

Міністр фінансів Сполучених Штатів Стівен Мнучін наступного тижня вирушить до Китаю, щоб провести переговори та спробувати припинити торговельну війну між двома країнами. Про це повідомив сам міністр, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Мнучін розповів, що планує обговорити з представниками китайської влади "багато питань", але визнав, що не розраховує на врегулювання їх усіх.

Згідно із заявою Білого дому, переговори "спрямовані на поліпшення торговельних відносин" між двома країнами і торкнуться "низки тем", у тому числі торгового дефіциту і "примусової передачі технологій".

Мнучін повідомив, що у поїздці його супроводжуватиме торговельний представник США Роберт Лайтхайзер, а переговори розпочнуться наступного вівторка в Шанхаї.

За словами міністра, для досягнення угоди, можливо, знадоблться подальші переговори, які можуть відбутися у Вашингтоні.

Зазначається, що майбутні переговори стануть першою особистою зустріччю між США і Китаєм з тих пір, як у травні переговори зайшли в глухий кут, коли президент Дональд Трамп звинуватив Китай у відступі від раніше досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, прямі інвестиції Китаю у Сполучені Штати знизилися з 46 млрд доларів у 2016 році до 5 млрд у 2018 році з моменту приходу до влади президента Дональда Трампа і початку "торгової війни".