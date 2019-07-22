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Инвестиции Китая в США за время торговой войны снизились на 90%

Новости » Экономика    22.07.2019 - 04:36
Инвестиции Китая в США за время торговой войны снизились на 90%
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Сокращение китайских инвестиций может нанести серьезный ущерб сельскохозяйственным штатам

Прямые инвестиции Китая в Соединенные Штаты снизились с 46 млрд долларов в 2016 году до 5 млрд в 2018 году с момента прихода ко власти президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Rhodium Group, передает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

По информации издания, от сокращения инвестиций пострадал целый ряд отраслей, включая рынок недвижимости США и стартапы Кремниевой долины.

"Такое резкое падение иностранных инвестиций показывает, насколько сильно ухудшились экономические отношения между США и Китаем", - заявил экс-глава китайского подразделения Международного валютного фонда  Эсвар Прасад.

В издании считают, что сокращение инвестиций из Китая вряд ли подорвет экономику США, но может нанести серьезный ущерб штатам, которые зависят от китайских денег, приводя в пример Мичиган.

Президент Американо-китайского делового совета Крейг Аллен утверждает, что особенно это ощутят в "сельских" штатах, где китайские инвесторы приобретали заводы и создавали новые рабочие места.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства США Сонни Пердью заявил, что президент Дональд Трамп поручил ему подготовить план поддержки фермеров, которые пострадают от нового раунда торговой войны США и Китая.

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