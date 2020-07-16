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В Минфине не видят причин для колебаний курса гривны

Киев, Четверг 16 июля 2020 14:27
В Минфине не видят причин для колебаний курса гривны
Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Экономических причин для резких колебаний курса сейчас нет

Стабильности курса гривны к доллару до конца 2020 года ничего не угрожает. Не существует никаких причин, чтобы ситуация изменилась.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью "Радіо Свобода".

"Есть все основания считать, что до конца года резких колебаний курса не предвидится", - сказал он.

Как отметил Марченко, сейчас курс стабилен, при этом есть незначительные колебания, сезонный фактор.

Кроме того, из-за карантина в Украине снизилось потребление импортных товаров, а баланс даже временно выровнялся. Это означает отсутствие давления со стороны импорта.

По его словам, Украина получила транш МВФ на 2,1 млрд долларов, 500 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского союза и ожидается 350 млн долларов от Всемирного банка.

"Я не вижу никаких причин, которые бы повлияли на стабильность национальной валюты", - добавил он.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко сказал, что Министерства финансов желателен более высокий курс доллара к гривне, поскольку от курса зависят доходы государственного бюджета.

Отметим, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что не видит причин для укрепления курса гривны к доллару.

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