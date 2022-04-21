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Министр финансов призвал страны G20 усилить поддержку бюджета Украины

Сергей Марченко (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал усилить финансовую поддержку госбюджета в условиях полномасштабной агрессии России. Он также отметил, что воюющая страна нуждается в любой финансовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства финансов Украины.

"Чтобы победить в этой войне и остановить надвигающийся кризис, мир должен забыть об отличиях между странами и скоординировать действия, чтобы остановить войну и заставить Россию вывести свои войска из суверенной территории Украины. Для того чтобы мы могли продолжать предоставлять все необходимые услуги нашему населению, призываем выделить часть своих ресурсов в любой форме для нужд бюджета Украины", - призвал Марченко.

Обращаясь к лидерам финансового мира, он подчеркнул, что последствия войны ощущают не только Украина. Война замедляет рост, повышает цены на продукты питания и энергию, ускоряется инфляция и снижаются доходы, одновременно нарушая торговлю и цепочки поставок во всем мире.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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