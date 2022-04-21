RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міністр фінансів закликав країни G20 посилити підтримку бюджету України

Сергій Марченко (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав посилити фінансову підтримку держбюджету в умовах повномасштабної агресії Росії. Він також зазначив, що воююча країна потребує будь-якої фінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства фінансів України.

"Щоб перемогти в цій війні і зупинити кризу, що насувається, світ повинен забути про відмінності між країнами і скоординувати дії, щоб зупинити війну і змусити Росію вивести свої війська з суверенної території України. Для того, щоб ми могли продовжувати надавати всі необхідні послуги нашому населенню, закликаємо виділити частину своїх ресурсів у будь-якій формі для потреб бюджету України", - закликав Марченко.

Звертаючись до лідерів фінансового світу, він підкреслив, що наслідки війни відчувають не тільки Україна. Війна уповільнює зростання, підвищує ціни на харчові продукти та енергію, прискорюється інфляція і знижуються доходи, одночасно порушуючи торгівлю і ланцюжки поставок у всьому світі.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України