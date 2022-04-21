Міністр фінансів закликав країни G20 посилити підтримку бюджету України

"Щоб перемогти в цій війні і зупинити кризу, що насувається, світ повинен забути про відмінності між країнами і скоординувати дії, щоб зупинити війну і змусити Росію вивести свої війська з суверенної території України. Для того, щоб ми могли продовжувати надавати всі необхідні послуги нашому населенню, закликаємо виділити частину своїх ресурсів у будь-якій формі для потреб бюджету України", - закликав Марченко.

Звертаючись до лідерів фінансового світу, він підкреслив, що наслідки війни відчувають не тільки Україна. Війна уповільнює зростання, підвищує ціни на харчові продукти та енергію, прискорюється інфляція і знижуються доходи, одночасно порушуючи торгівлю і ланцюжки поставок у всьому світі.