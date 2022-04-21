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Міністр фінансів закликав країни G20 посилити підтримку бюджету України

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Брюссель, Четвер 21 квітня 2022 03:26
Міністр фінансів закликав країни G20 посилити підтримку бюджету України Сергій Марченко (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав посилити фінансову підтримку держбюджету в умовах повномасштабної агресії Росії. Він також зазначив, що воююча країна потребує будь-якої фінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства фінансів України.

"Щоб перемогти в цій війні і зупинити кризу, що насувається, світ повинен забути про відмінності між країнами і скоординувати дії, щоб зупинити війну і змусити Росію вивести свої війська з суверенної території України. Для того, щоб ми могли продовжувати надавати всі необхідні послуги нашому населенню, закликаємо виділити частину своїх ресурсів у будь-якій формі для потреб бюджету України", - закликав Марченко.

Звертаючись до лідерів фінансового світу, він підкреслив, що наслідки війни відчувають не тільки Україна. Війна уповільнює зростання, підвищує ціни на харчові продукти та енергію, прискорюється інфляція і знижуються доходи, одночасно порушуючи торгівлю і ланцюжки поставок у всьому світі.

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