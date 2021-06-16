ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский надеется на очередной транш МВФ осенью

Новина українською →
Киев, Среда 16 июня 2021 12:26
Зеленский надеется на очередной транш МВФ осенью Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина рассчитывает на получение очередного транша МВФ (Международного валютного фонда) этой осенью. Но в случае его отсутствия в стране не будет глобальных проблем.

Об этом в интервью западным СМИ заявил президент Владимир Зеленский, текст опубликован на сайте президента.

По его словам, транш МВФ важен для экономической стабильности и инвестиционного климата.

"Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство", - отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что и без транша Украина справится.

"Мы будем жить. У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные. На сегодня уже понимаем эти шаги. Поэтому я не вижу в этом глобальной проблемы. В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский выступил за продолжение сотрудничества с МВФ, но считает, что фонд должен предложить Украине особые условия.

До этого в МВФ заявили о прогрессе в переговорах, но этого прогресса еще недостаточно для транша.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский МВФ Транш
NEWS
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
DAILY
Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО