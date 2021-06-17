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Міністр фінансів назвав три головні вимоги МВФ для надання наступного траншу Україні

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Четвер 17 червня 2021 10:24
Міністр фінансів назвав три головні вимоги МВФ для надання наступного траншу Україні Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна має закрити три головні питання, щоб про продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та отримати наступний транш. Вимоги стосуються НАЗК, НАБУ та Вищої ради правосуддя.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "24 каналу".

За словами Марченка, вимоги МВФ стосуються трьох основних питань:

  • відновлення роботи Національного антикорупційного бюро;
  • відновлення роботи Нацагентства з питань запобігання корупції, а саме кримінальна відповідальність за недостовірні декларації та невчасне подання, прийнятий закон президент ветував, думаю, що найближчим часом це питання буде закрите.
  • по Вищій раді правосуддя узгоджена редакція, проходить комітет, голосується й питання буде закрите.

"Водночас щодо НАБУ - складніше. Зараз тривають перемовини щодо конфігурації комісії по відбору голови НАБУ. Це все, що я можу сказати. Я думаю, що є велика ймовірність того, що ці домовленості будуть досягнуті, тому нічого нездійсненного немає", - зазначив міністр.

За його словами, критичні потреби фінансування бюджету Міністерство фінансів закриває, зокрема, "запозичуючи на внутрішньому та зовнішньому ринках, перевиконуючи доходи бюджету".

Раніше повідомлялося, що Україна розраховує на отримання чергового траншу МВФ (Міжнародного валютного фонду) цієї осені.

Нагадаємо, у МВФ заявили про прогрес у переговорах, але цього прогресу ще недостатньо для траншу.

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