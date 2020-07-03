Министр финансов хотел бы видеть более высокий курс доллара

Для Министерства финансов желателен более высокий курс доллара к гривне. От курса зависят доходы государственного бюджета.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко.

"То, что стабильность курса является положительной ситуацией, тут трудно спорить. Единственный вопрос, нам, как бюджету, желательно, чтобы этот курс был немножко выше. Ожидания у нас в бюджете были заложены", - сказал он.

В то же время он отметил, что "это не проблема, это не критическая ситуация". По его словам, недоборы на таможне Минфин перекрывает экономией по обслуживанию государственного долга.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что не видит причин для укрепления курса гривны к доллару.

Отметим, согласно прогнозу правительства Украины курс в 2020 году должен составить 30 грн/доллар.

На основании этого курса рассчитаны доходы государственного бюджета, в частности, от акцизов и таможенных пошлин.