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Міністр фінансів обґрунтував скасування доплат 30 тисяч гривень військовим у тилу

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 14:39
Міністр фінансів обґрунтував скасування доплат 30 тисяч гривень військовим у тилу Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Про повернення доплат усім військовим 30 тисяч гривень на місяць мова зараз не йде. Такі виплати скасували через втрату мотивації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка виданню "Форбс Україна".

"Я не готовий зараз говорити про це (про повернення, - ред.). Але ми готові слухати військове командування про конкретні категорії, які треба мотивувати", - сказав він.

За його словами, на рівні парламенту створена робоча група, де напрацьовується варіант, яким чином це питання можна справедливо і ефективно вирішити, прибравши популізм та надмірну політизацію.

"Простір для компромісу є. Те, що запропоновано правкою до закону, не влаштовує абсолютно нікого, тому що це прибирає мотивацію. Деякі керівники силових відомств казали, що після того, як вони внормували систему оплати, у їхніх підрозділах з'явилось більше мотивації реально воювати, а не сидіти в тилу. Мотивацію потрібно шукати саме в цьому, адже не кожен з мільйонної армії знаходиться на передовій, як багато хто думає", - сказав міністр.

Марченко зазначив, що бюджет на сектор оборони не зменшується, а, навпаки, зростає. "Бойове розпорядження і визначення випадків схеми виплат - це рішення головнокомандувача. В межах бюджету ми кажемо: визначайтеся, робіть правильні системи мотивації. Але ми вимушені задавати питання, коли бачимо, що наприклад, держава продовжує доплачувати по 30 000 гривень, навіть коли у військовослужбовця встановлений факт дезертирства", - додав міністр.

Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Верховна рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, у розмірі 30 тисяч гривень.

Але у Раді вирішили не проходити всі процедури щодо цього закону та не надсилати закон на підпис президенту Володимиру Зеленському. Замість цього створять робочу групу для вирішення питань.

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Міністерство фінансів України ВСУ
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